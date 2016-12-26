В команде Трампа предположили отмену 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных Бараком Обамой. Об этом в интервью Fox News заявил соратник Трампа, бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич.

«Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60 или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы», — сказал Гингрич. Он также добавил, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов, что в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.

Гингрич также высказал мнение, что Трамп попробует «наладить контакт» с некоторыми представителями Демократической партии. Он отметил, что это может «удивить» республиканцев, но такие действия помогут Трампу «добиться увеличения числа своих сторонников в Белом доме и сенате».

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек.

Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.