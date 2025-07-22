Последнее обновление: 22.07.2025 18:07

Минобороны Израиля запретило машины ряда китайских фирм из-за подозрений в шпионаже

Министерство обороны Израиля запретило некоторые модели автомобилей китайского производства на своих "наиболее чувствительных" военных базах, опасаясь шпионских технологий. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Согласно информации, Израиль запретил высшим офицерам покупать китайские электромобили BYD, а также исключил эти модели из госзакупок. Одновременно еще ряд китайских марок запрещены на "чувствительных военных базах".

Причина, которую назвало Минобороны, - опасения, что эти автомобили могут служить "платформами для сбора информации в пользу Пекина".

Как отмечает газета со ссылкой на бывшего руководителя кибербезопасности израильской службы внутренней разведки "Шин-Бет", в этих страхах нет ничего теоретического: современные автомашины оснащены многочисленными датчиками - аудио, видео, геолокация, биометрия - и бортовыми модулями связи, способными передавать всю эту информацию на зарубежные серверы.

Поэтому в Минобороны Израиля допускают, что китайский автотранспорт может действовать как "мобильные платформы разведки", способные собирать и передавать информацию о водителях и пассажирах, их перемещениях, их окружении, потенциально раскрывая конфиденциальную информацию о местонахождении, привычках и т.д. высокопоставленных израильских военных.



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