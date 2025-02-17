Последнее обновление: 17.02.2025 15:09

Промпроизводство в Беларуси за январь 2025 года подросло на 2,9%

В январе 2025 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 16,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,9% к январю 2024 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 1,4%, в обрабатывающей промышленности – на 5,7%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом произошел спад производства на 9,4%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,5%.

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