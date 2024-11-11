В Китае годовая инфляция в октябре составила 0,3%

Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в октябре 2024 года вырос на 0,3% в годовом исчислении. Об этом сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

"Падение цен на энергоносители привело к снижению уровня цен в прошлом месяце, в то время как цены на продукты питания показали стабильный рост", - сказал специалист ГСУ Дун Лицзюань, которого цитирует Синьхуа.

Согласно данным ГСУ, индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в Китае в октябре снизился на 2,9% в годовом исчислении.

Валютные резервы Китая в октябре уменьшились на 1,67% до $3,261 трлн по сравнению с показателем, зарегистрированным месяцем раннее.