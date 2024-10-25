Экспорт российского топлива в октябре достигнет восьмилетнего минимума

В октябре российский экспорт нефтепродуктов достигнет самого низкого уровня за восемь лет из-за резкого падения объемов нефтепереработки.

Согласно данным аналитической компании Vortexa Ltd, собранным Bloomberg, морские поставки топлива в среднем составляли около 1,9 млн баррелей в сутки в первые 20 дней октября. Это на 11% меньше, чем в предыдущем месяце и немного ниже августовского уровня, который стал самым низким с начала 2016 года.

Снижение экспорта совпало с падением темпов работы НПЗ до самого низкого уровня более чем за два года, в частности из-за сезонных ремонтов, ограничивающих объемы нефтепродуктов. На активность также может повлиять снижение прибыли от переработки, что делает ее менее привлекательной для отдельных предприятий.

Поставки нефти из России являются ключевым индикатором для рынка, однако власти засекретили официальные данные о добыче.

Экспорт дизельного топлива и газойля упал на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 735 000 баррелей в сутки. Поставки в Африку выросли, а вот грузы в Южную Америку сократились вдвое.

Поставки прямогонного бензина сократились почти на 8% до 317 тыс. баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2016 года. Экспорт в Азию и Южную Америку сократился, в то время как поставки в Объединенные Арабские Эмираты резко выросли.

Потоки бензина и компонентов смесей увеличились на 7% до 73 тыс. баррелей в сутки, в то время как экспорт авиакеросина сократился на 9% до 33 тыс. баррелей в сутки.

Экспорт мазута упал на 20% до пятимесячного минимума и составил 583 тыс. баррелей в сутки, отступив от высоких уровней, зафиксированных в начале октября. Поставки сырья для нефтепереработки, в том числе вакуумного газойля, выросли на 13% до 116 тыс. баррелей в сутки.