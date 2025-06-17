Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ ZEW в июне вырос

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июне 2025 года вырос до плюс 47,5 пункта с плюс 25,2 пункта в мае. Об этом свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

Показатель растет второй месяц подряд.

Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в этом месяце вырос до минус 72 пунктов с минус 82 пунктов месяцем ранее. Это самый сильный рост показателя с апреля 2023 года.

"Настроения инвесторов улучшаются. В июне 2025 года индекс ZEW снова заметно вырос. Этому способствовали рост инвестиций и рост потребительского спроса. Объявленные новым федеральным правительством меры финансовой политики дают экономике позитивный импульс. Это в сочетании с недавним снижением процентных ставок ЕЦБ может положить конец почти трехлетней экономической стагнации в Германии", - отметил президент ZEW Ахим Вамбах, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Индекс делового доверия к экономике еврозоны института ZEW в текущем месяце вырос до плюс 35,3 пунктов с плюс 11,6 пункта месяцем ранее. Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне повысился на 11,7 п. - до минус 30,7 пункта.