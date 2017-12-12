Доверие инвесторов к экономике ФРГ в декабре упало сильнее прогнозов - ZEW

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в декабре 2017 года снизился до 17,4 пункта с 18,7 пунктов в ноябре, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

Аналитики прогнозировали снижение индикатора всего до 18 пунктов.

В то же время оценка текущей ситуации в Германии оказалась лучше прогнозов. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в текущем месяце вырос до 89,3 пункта с 88,8 пункта в ноябре. Эксперты ожидали, что показатель снизится до 88,7 пункта.

"Перспективы развития экономики Германии на следующие шесть месяцев остаются положительными. Неопределенность с формированием правительства в Германии не оказала существенного влияния на оценку инвесторов", - отметил президент ZEW Ахим Вамба, чьи слова приводятся в пресс-релизе. По его мнению, эксперты финансового рынка видят больше негативности в переговорах по Brexit и в предстоящих реформах в ЕС.

Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew снизился в декабре до 29 пунктов с 30,9 пункта в ноябре. Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне вырос на 2,9 п.п. - до 50,7 пункта.