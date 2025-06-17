Последнее обновление: 17.06.2025 14:27

В Минске рост производства промпродукции в январе-мае замедлился до 2,5%

В январе-мае 2025 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 13 897,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января-мая 2024 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 35,6%, в обрабатывающей промышленности – на 0,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 15,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 3,9%.

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