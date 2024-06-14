Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллу

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции повышает на 15% тариф на проход судов через Босфор и Дарданеллу. Об этом говорится на сайте министерства.

В частности, с 1 июля он увеличится до $5,07 за тонну для судов, проходящих через проливы без остановки.

С 1983 по 2022 год плата с судов за проход через проливы была зафиксирована на уровне $0,8 и не менялась. В конце 2022 года Турция повысила тариф в пять раз до $4,08 и теперь пересматривает его каждый год. С 1 июля 2023 года стоимость прохода через Босфор и Дарданеллу составляет $4,42.

"Индексация будет происходить 1 июля каждый год. Таким образом, увеличатся поступления валюты в нашу казну", - сказал министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

В 1936 году согласно Конвенции Монтре, Турция получила право требовать оплату от судов, проходящих через Босфор и заходящих и выходящих из Дарданелл. Оплата используется для обслуживания маяков, медицинские и спасательные операции в случае чрезвычайных ситуаций.