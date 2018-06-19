Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике

Лукашенко 18 июня подписал указ № 239, который направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета от 21 декабря 2017 года № 8 "О развитии цифровой экономики", сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).

Администрации ПВТ также предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а Наблюдательному совету – определять критерии при выборе кандидатов в резиденты Парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.