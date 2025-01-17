Последнее обновление: 17.01.2025 16:08

Розничный товарооборот в Минске за 2024 год вырос на 20,5%

В Минске розничный товарооборот в 2024 году составил 30 487,1 млн рублей, или 120,5% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,8% розничного товарооборота города Минска, в 2024 году составил 29 829,1 млн рублей, или 121,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2024 году составил 100 086,9 млн рублей, или 106,1% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Товарооборот общественного питания в 2024 году составил 2 937,6 млн рублей, или 113,8% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

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