Рост промпроизводства в Казахстане за 8 месяцев составил 3,2%

В январе-августе объем промышленного производства в Казахстане вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщил статкомитет Минэкономики Казахстана, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 3,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 2,7%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 6%. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 3,3%.

В отчетном периоде возросла добыча металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, фармацевтических продуктов и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий и черной металлургии.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.