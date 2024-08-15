ВВП Польши во II квартале вырос на 3,2%

ВВП Польши во II квартале 2024 года вырос на 3,2% по сравнению с 2% в I квартале.

Как сообщает Главное статистическое управление Польши, в квартальном исчислении ВВП во II квартале вырос на 1,5%, после увеличения на 0,8% кварталом ранее.

Цены на товары и услуги в июле выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Себастьян Сайног из Польского экономического института отметил, что июльскую инфляцию отчасти подстегнула разморозка цен на энергоносители.

«В последующие месяцы инфляция останется на том же уровне. В конце года она вряд ли превысит уровень 4,5%. Отскок был вызван частичным размораживанием тарифов на электроэнергию и газ. Кроме того, цены на услуги, среди прочего, продолжают активно расти, увеличившись за год на 6,2%», - сказал он.

В июле по сравнению с предыдущим месяцем наибольшее влияние на общий индекс цен на товары и услуги оказали рост цен в сфере жилищно-коммунальных услуг (на 5,7%), отдыха и культуры (на 2,1%), а также в ресторанах и гостиницах (на 0,6%). В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, более высокие цены на жилье (на 7,4%), продукты питания (на 3,1%), а также рестораны и гостиницы (на 7,6%) подняли общий индекс цен на 1,86 и 0,77% соответственно.