ВВП Казахстана в январе-июле вырос на 4,2%, промпроизводство - на 2,7%

Рост экономики Казахстана за январь-июль 2019 года составил 4,2%. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании правительства.

"По итогам семи месяцев текущего года рост ВВП ускорился до 4,2%, в январе-июне составил 4,1%. Динамика обеспечена ускорением в промышленности, строительстве и сфере услуг, а также устойчивыми темпами в сельском хозяйстве и инвестиций в основной капитал", - сказал Даленов.

Как сообщил статкомитет Минэкономики Казахстана, объем промышленного производства в Казахстане в январе-июле 2019 года вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 2,4%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 2,5%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 6,7%. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 3,2%.

За семь месяцев увеличилась добыча металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, фармацевтических продуктов и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий и в черной металлургии.