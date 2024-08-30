Правительство Литвы выделит еще €250 млн льготных кредитов для оборонной промышленности

Литовское правительство выделяет еще €250 миллионов льготных кредитов для оборонной промышленности с целью привлечения большего количества инвесторов и развития сектора. Об этом сообщает LRT.

По словам министра экономики Аушрине Армонайте, иностранные компании, которые еще не работают в Литве, но планируют инвестировать здесь, также смогут подавать заявки на эти кредиты.

"Это облегчит привлечение проектов с высокой добавленной стоимостью и компаний мирового класса из разных секторов, которые создадут хорошо оплачиваемые рабочие места и, таким образом, укрепят литовскую экономику", – отметила Армонайте.

В свою очередь министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что дополнительная поддержка будет способствовать развитию оборонных компаний, которым трудно получить доступ к банковским кредитам или финансированию со стороны ЕС.

Компании смогут получить инвестиционные кредиты или кредиты на пополнение оборотного капитала за счет кредитов от государственной финансовой компании Invega.

В апреле правительство выделило €850 миллионов льготных кредитов компаниям для инвестирования в экологически чистые технологии, продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также в оборонную промышленность и промышленность по безопасности.

Эта мера финансируется из фонда ЕС NextGenerationEU для экономического восстановления и устойчивости.