Китай отменил высокие тарифы на этан из США

Китай отменил дополнительную пошлину в размере 125% на импорт этана из США, введенную в начале апреля. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Эта мера снизит нагрузку на китайские предприятия, закупающие американский этан для нефтехимической промышленности, а также создаст возможности для реализации сжиженного природного газа – побочного продукта добычи сланцевого газа в США.

По информации агентства, тарифные ограничения на этан были сняты в течение последних дней. Официального объявления об этом решении пока нет.

На прошлой неделе Китай послабил тарифы для ряда фармацевтических, аэрокосмических и полупроводниковых товаров. Эти шаги рассматриваются как часть стратегии Пекина по смягчению экономических последствий торговой войны с США.

Китай покупает почти половину экспорта этана из США, достигшего рекордных 492 000 баррелей в день в 2024 году. Управление энергетической информации США (EIA) ожидает, что экспорт этана из США увеличится до 530 тысяч баррелей в день в 2025 году и до 630 тысяч баррелей в день в 2026 году.