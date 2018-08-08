Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на американские товары на $16 млрд

ПРАЙМ. Китай 23 августа одновременно с США введёт пошлины на второй список товаров на 16 миллиардов долларов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"США приняли решение 23 августа ввести 25% пошлины на китайский экспорт объёмом в 16 миллиардов долларов", — говорится в заявлении министерства.

Подчёркивается, что "Китай вынужден будет предпринять соответствующие контрмеры и ввести 25% пошлины на американские товары на 16 миллиардов долларов одновременно с американской стороной".

Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня объявила, что Китай в ответ на действия Вашингтона введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов должна была вступить в силу 6 июля, по оставшимся категориям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

Сообщалось, что в первом списке сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла. Во втором списке из 141 позиции — продукция химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическая продукция.