Китай и США не ведут никаких торгово-экономических переговоров

В настоящий момент между Китаем и США не ведется никаких торгово-экономических переговоров, а любые заявления о "прогрессе" в таких переговорах необоснованны и не имеют под собой фактической базы. Об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

Отвечая на соответствующий вопрос на регулярной пресс-конференции, официальный представитель подчеркнул, что позиция КНР остается неизменной: страна сохраняет открытость к консультациям и диалогу. Однако любые консультации и переговоры должны проводиться на равноправной и взаимоуважительной основе, подчеркнул он.

"Китайская сторона не создает проблем, но и не боится их. Давление, угрозы и шантаж - это неправильный способ ведения дел с Китаем", - заявил Хэ Ядун, которого цитирует Синьхуа.

Он напомнил, что торговая война была развязана Соединенными Штатами односторонне и по собственному произволу. Китай призывает американскую сторону исправить свои ошибочные действия, проявить искренность, если она хочет вести переговоры, и вернуться на правильный путь равноправного диалога и консультаций, чтобы совместно способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американского торгово-экономического сотрудничества, заключил официальный представитель Минкоммерции КНР.