В КНР заявили, что США должны исправить ошибки для продолжения торговых переговоров

Соединенные Штаты должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров с Китаем и прекращении торгового противостояния, сообщили в Министерстве коммерции КНР, добавив, что переговоры должны основываться на взаимном уважении.

Соединенные Штаты значительно обострили торговую войну и увеличили риск рецессии в мировой экономике, сказал пресс-секретарь Гао Фэн на еженедельном брифинге, добавив, что Пекин предпримет необходимые шаги для защиты интересов китайских компаний.