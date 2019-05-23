Последнее обновление: 23.05.2019 15:09

В КНР заявили, что США должны исправить ошибки для продолжения торговых переговоров

Соединенные Штаты должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров с Китаем и прекращении торгового противостояния, сообщили в Министерстве коммерции КНР, добавив, что переговоры должны основываться на взаимном уважении.

Соединенные Штаты значительно обострили торговую войну и увеличили риск рецессии в мировой экономике, сказал пресс-секретарь Гао Фэн на еженедельном брифинге, добавив, что Пекин предпримет необходимые шаги для защиты интересов китайских компаний.

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