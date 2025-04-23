Торговая война Трампа сказалась на производстве роботов Optimus

Производство роботов Optimus от компании Tesla нарушено из-за ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые ввел Пекин в рамках обострения торговой войны с Вашингтоном. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе выступления на собрании акционеров глава производителя электромобилей Илон Маск заявил, что сложности вызваны «проблемой с магнитом». Ожидаются недели задержек.

«Мы работаем над этим с Китаем. Надеюсь, получим лицензию на использование редкоземельных магнитов. Китай хочет получить гарантии того, что они не используются в военных целях, а это очевидно. Они будут применяться в человекоподобном роботе», - сказал он.

Миллиардер вместе с экс-кандидатом в президенты США Вивеком Рамасвами возглавляет Департамент эффективности государственного управления при правительстве США. В задачу организации входит реформирование правительства для снижения административных расходов и борьбы с бюрократией.

Пекин добавил семь редкоземельных минералов в список экспортного контроля в ответ на ужесточение тарифов со стороны США. Власти Поднебесной заявили, что ограничения необходимы, поскольку материалы могут применяться не только в гражданской отрасли, но и в военной.

Маск отметил, что влияние тарифов больше всего отразится на энергетическом бизнесе.

«Влияние тарифов на энергетический бизнес будет огромным, поскольку мы поставляем элементы LFP из Китая. Мы находимся в процессе ввода в эксплуатацию оборудования для местного производства LFP-элементов в США», - сказал он.

Напомним, в июне 2024 года Маск заявил о планах выпустить 1000 или несколько тысяч роботов в 2025 году.

В октябре на мероприятии «We, Robot» предприниматель показал Optimus, которые ходили среди людей, танцевали, разговаривали с гостями и делали коктейли. Однако оказалось, что некоторые функции роботов выполнялись людьми удаленно.