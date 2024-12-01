Экс-глава ЦБ спрогнозировал двузначную инфляцию в России

Волатильность курса рубля и его ослабление к доллару могут привести к новому скачку цен в России. В результате инфляция может вырасти вплоть до двузначных значений, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

«Один из факторов нашей инфляции — это, в том числе, повышение цен на импортные товары. Это с определенным лагом приводит к тому, что растут цены на рынке продовольствия из-за того, что доля поставок может быть не прямо в продовольственных товарах. У нас есть, как-то стали забывать, односторонние санкции по поводу поставок продовольствия из ЕС. Они были введены когда-то в качестве ответных. Все, что сейчас происходит, закладывает высокие показатели инфляции на следующие полугодия», - объяснил свою точку зрения бывший председатель финансового регулятора.

Конкретные цифры касательно показателей инфляции эксперт называть не стал.

«Можно только сказать, что они будут двузначными», —-подчеркнул Дубинин.

В то же время эксперт заявил, что нынешние события не повлекут за собой начало нового финансового кризиса, поскольку он должен сопровождаться кризисным состоянием финансовых институтов — такими маркерами, как разорение, закрытие, увольнение персонала и набег вкладчиков на банки с целью снять сбережения со счетов. Сейчас такого нет, подчеркнул специалист.