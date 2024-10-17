Последнее обновление: 17.10.2024 18:03

ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания в четверг на фоне замедления инфляции и экономического роста еврозоны.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, ставка по депозитам теперь составляет 3,25%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,4%, ставка по маржинальным кредитам - 3,65%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Поступающая информация об инфляции показывает, что дезинфляционный процесс продолжается в соответствии с ожиданиями", - говорится в сообщении регулятора.

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