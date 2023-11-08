Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023-2024 годы

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $84,09/барр. до $83,99/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2024 год с $94,91/барр. до $93,24/барр.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в октябре составила $91/барр., что на $3 меньше, чем в среднем в сентябре.

EIA ожидает, что в среднем стоимость Brent в четвертом квартале 2023 года будет находится на уровне $90/барр.