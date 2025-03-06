В феврале стоимость акций Tesla упала почти на треть

Стоимость акций компании Tesla в феврале потеряла 28% и продолжает падать.

Причем прошедший месяц стал для акций Tesla худшим с конца 2022 года.

Вместе с тем на торгах 4 марта акции потеряли еще 4,4%, опустившись до $272.

Эксперты связывают такое падение сразу с несколькими факторами: коррекция стоимости после завышенных ожиданий от победы Трампа на президентских выборах; тарифные войны с Мексикой и Канадой, где базируются некоторые ключевые поставщики Tesla; двукратное падение продаж электромобилей компании в Китае; снижение спроса на европейских рынках.