Последнее обновление: 26.07.2023 18:05

Porsche анонсировал электрификацию всех моделей, кроме одной

Porsche планирует постепенно электрифицировать всю линейку своих автомобилей, кроме культовой модели 911, на которую в 2022 году приходилось 13% продаж компании. Об этом сказал старший менеджер отдела eFuels в Porsche Карл Дамс.

"Наша стратегия прежде всего заключается в переходе на электрические двигатели, но на 911 мы будем ставить двигатель внутреннего сгорания так долго, насколько это будет возможным", – сказал Карл Дамс, которого цитирует Reuters.

По его словам, Porsche переведет на электродвигатели кроссоверы Macan, спортивную модель Porsche 718, а затем и бестселлер Cayenne. Цель Porsche – увеличить до 80% долю электрокаров в общих продажах к 2030 году.



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