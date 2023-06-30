В Беларуси резко дорожают тарифы на проезд железнодорожным транспортом

В Беларуси резко повышаются тарифы на проезд железнодорожным транспортом, следует из опубликованного постановления МАРТ РБ №40 от 16 июня 2023 года.

Повышение составляет примерно 60%.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом обще го пользования на городских линиях повышается:

в пределах одного тарифного пояса с 1,05 рубля до 1,73 рубля или на 64,76%;

в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (маршруту)с 1,25 рубля до 2,23 рубля или на 78,4%;

в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) с 2,10 рубля до 3,46 рубля или на 64,76%;

в пределах трех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) с 2,30 рубля до 3,96 рубля или на 72,17%

в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) с 2,50 рубля до 4,46 рубля или на 78,4%.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса повышается с 0,22 рубля до 0,35 рубля или 59,09% за 1 зону проезда, с 2,2 копеек до 3,5 копеек – за 1 км.

Перевозка пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса повышается в среднем на 51,1%. Так, тариф (не путать со стоимостью билета) на расстояние от 250 до 300 км (примерно, от Минска до Гомеля) повышается:

в общем вагоне, с местами для сидения салонного типа – с 6,05 рубля до 9,16 рубля;

в плацкартном вагоне – с 9,49 рубля до 14,35 рубля;

в купейном вагоне – с 13,06 рубля до 19,74 рубля;

в спальном вагоне – с 26,17 рубля до 39,57 рубля.

Новые тарифы начнут действовать через 5 дней после публикации, то есть после длинных выходных.