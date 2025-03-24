Илон Маск планирует заработать миллиарды на госконтрактах с правительством США

SpaceX Илона Маска заключила 344 контракта с правительством США на $3,8 млрд в 2024 году, но компания стремится к еще большим сделкам. Об этом пишет The New York Times.

В этом компании миллиардера помогают союзники Маска, которые получили государственные должности.

В частности, Федеральное управление гражданской авиации, где временно работают сотрудники SpaceX, позволило увеличить количество запусков Falcon 9 с 50 до 120 в год.

Starlink получает поддержку главы Федеральной комиссии по вопросам связи (FCC) Брендана Карра для расширения радиочастотного спектра, а в Пентагоне проект Starship продвигает бывший советник SpaceX Гэри Генри.

SpaceX может получить выгодную роль в создании американской оборонной системы "Золотой купол" стоимостью $100 млрд в год, что значительно увеличит расходы на запуски и спутники компании. NASA также остается ключевым клиентом: за 10 лет агентство выделило SpaceX $13 млрд, а в феврале подписало еще один контракт на $100 млн.

Издание отмечает, что новым главой NASA может стать миллиардер Джаред Айзекман, который финансировал полеты SpaceX. Он обещает разорвать финансовые связи с компанией, однако бывшие сотрудники NASA прогнозируют, что он реформирует программу Artemis, что может открыть новые возможности для SpaceX.