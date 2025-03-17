Последнее обновление: 17.03.2025 14:51

Новый премьер-министр Беларуси опасается "черных лебедей" в экономике

Назначенный на прошлой неделе новый премьер-министр Беларуси Александр Турчин в эфире гостелеканала рассказал о главной задаче для экономики в эпоху "черных лебедей".

"Рисков достаточно много. Это санкционное давление, проблемы во внешней торговле. Но самое главное, что мы сейчас живем в эпоху "черных лебедей". Какой "черный лебедь" появится завтра, очень сложно спрогнозировать", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, какие риски для экономики сегодня существуют.

"Поэтому главная задача - устойчивое функционирование экономического механизма, который мог бы оперативно реагировать на любые вызовы, адаптироваться и, самое главное, обеспечивать устойчивый экономический рост", - сказал Турчин.

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