Новый премьер-министр Беларуси не собирается корректировать экономический курс

Никакой существенной коррекции экономического курса не будет. Об этом заявил журналистам назначенный 10 марта на должность премьер-министра Александр Турчин, отвечая на вопрос, есть ли необходимость менять подходы к тому, как работать над более успешным развитием экономики в стране.

"Мое самое любимое выражение - "эволюция без революций". На любой должности, конечно, необходимо эволюционировать: и в должности председателя правительства, председателя Минского облисполкома… Каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы. Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет, - сказал Турчин, которого цитируют госСМИ.

Одной из важнейших для себя задач премьер-министр видит не просто обеспечение экономического роста, а сбалансированного экономического роста.

"Нельзя допускать, чтобы экономический рост был в ущерб каким-то иным макроэкономическим показателям. Можно поставить любую цель и ее достичь. Вопрос только в последствиях достижений и каким путем. Главная задача правительства - это обеспечить экономический рост, сбалансированный с другими макроэкономическими показателями", - заявил чиновник.

Ранее Турчин занимал пост председателя Миноблисполкома, до этого он был первым вице-премьером.