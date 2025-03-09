Годовая инфляция в Китае снизилась в феврале 2025 года на 0,7%

Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в феврале 2025 года снизился на 0,7% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Данный показатель как в городских, так и в сельских районах, уменьшился на 0,7% в годовом выражении, пишет Синьхуа.

В разбивке, в прошлом месяце цены на продовольственные и непродовольственные товары снизились на 3,3% и 0,1% соответственно в годовом исчислении, а цены на потребительские товары и услуги упали на 0,9% и на 0,4% соответственно.

В январе-феврале текущего года CPI в стране сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В месячном исчислении индекс цен производителей снизился на 0,2% в феврале, сообщили в ГСУ.