В сентябре инфляция в Китае ускорилась до 2,5%

Потребительская инфляция в Китае в сентябре ускорилась до максимума за последние семь месяцев из-за повышения стоимости продуктов питания и нефти.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,3% в августе, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Продукты питания подорожали на 3,6% (в августе - на 1,7%), в том числе цена свежих овощей подскочила на 14,6% (4,3%), фруктов - на 10,2% (5,5%). Между тем рост стоимости свинины замедлился до 2,4% с 4,9% в августе.

Непродовольственные товары и услуги подорожали на 2,2% (в августе - 2,5%), при этом цены на топливо взлетели на 20,8% (19,4%).

Индекс CPI в сентябре повысился на 0,7% относительно предшествующего месяца, в августе темпы его роста были аналогичными.

Повышение индекса CPI как в годовом, так и в помесячном выражении совпало со средними прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае в сентябре замедлился до 3,6% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в предыдущий месяц. Эксперты в среднем ожидали подъема на 3,5%.

За прошлый месяц индекс PPI увеличился на 0,6% после повышения на 0,4% в августе.