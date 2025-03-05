Дефицит бюджета Китая в 2025 году может достичь максимума за три десятилетия

Цель для дефицита бюджета Китая на 2025 год установлена на уровне порядка 4% ВВП, что является максимумом более чем за три десятилетия. Об этом пишет Financial Times.

Соответствующий показатель был озвучен в первый день работы Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти КНР) премьером КНР Ли Цянем. В предыдущие годы целевой показатель составлял 3% от ВВП.

Власти КНР намерены "придерживаться более проактивной налогово-бюджетной политики", чтобы простимулировать экономический рост, отмечается в рабочем докладе.

Правительство явно нацелено на поддержку китайской экономики, однако "главный вопрос заключается в том, как они распределят расходы", отметил инвестиционный директор Aberdeen Синь Яо Нг.

Как сообщалось, власти намерены добиться роста ВВП Китая в 2025 году примерно на 5%, как и в предыдущие два года. При этом таргетируемая инфляция на текущий год составляет минимальные с 2003 года 2% против 3% годом ранее.

Цель в 5% необходима для "стабилизации занятости, предотвращения рисков и улучшения благосостояния населения", а также для выполнения "долгосрочных задач развития", сказал Ли Цян.

Вместе с тем экономист Эсвар Прасад из Корнелльского университета назвал заявленные 5% "скорее стремлением, чем серьезной политической целью".

"Китаю потребуется пакет тщательно продуманных мер фискальной и монетарной политики, но их нужно дополнить реформами по улучшению производительности труда и пересмотром подхода властей к частному бизнесу", - сказал экономист.

Консенсус-прогноз, составленный Bloomberg на основе опроса 77 экономистов, предусматривает, что китайская экономика в 2025 году вырастет на 4,5%.