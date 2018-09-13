Темпы роста доходов бюджета Китая в августе замедлились до 4%

В августе 2018 года бюджетные доходы Китая увеличились на 4% в годовом выражении - до 1,11 трлн юаней (около $161 млрд), свидетельствуют данные Министерством финансов КНР.

В июле темпы роста составляли 6,1%. Темпы роста бюджетных доходов замедлились в связи с принятыми китайским правительством мерами по сокращению налогов и сборов, сообщает агентство "Синьхуа".

В частности, поступления в центральный бюджет составили 516,6 млрд юаней, увеличившись на 1,2% в годовом исчислении. Доходы в местные бюджеты повысились на 6,6% - до 591,1 млрд юаней.

Налоговые сборы поднялись на 6,7%, до 950,8 млрд юаней, тогда как в июле показатель вырос на 11,4%, в июне - на 8%, в мае - на 12,8%.

В январе-августе текущего года общие доходы бюджета КНР увеличились на 9,4%, до 13,3 трлн юаней. При этом расходные статьи выросли на 6,9%, до 14,1 трлн юаней.

Китайское правительство предпринимает активные меры по сокращению налогов и неналоговых сборов с целью уменьшения бремени предприятий и содействия развитию реальной экономики. Благодаря недавно выдвинутым новым мерам в этом году налоговая нагрузка еще снизится на 45 млрд юаней.