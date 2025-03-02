Макрон готов открыть дискуссию о европейском «ядерном зонтике»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов начать дискуссию о европейском ядерном сдерживании вместе с Великобританией. Об этом сообщает Le Parisien.

По его словам, Франция может помочь защитить другие страны ЕС, в частности из-за угроз безопасности со стороны России.

«У нас есть щит, у них нет. И они уже не могут рассчитывать на американское ядерное сдерживание. Нам нужен стратегический диалог с теми, у кого его нет», - сказал президент Франции.

Он отметил, что Франция вместе с другой ядерной страной Европы – Великобританией – готовы начать дискуссию о европейском ядерном сдерживании. Такой разговор с европейскими странами, не имеющими ядерного оружия, «сделал бы Францию сильнее», добавил он.

Макрон также сообщил, что на ближайшем заседании Европейского совета в Брюсселе 6 марта Еврокомиссия получит мандат на определение требований к построению общей обороны.

«Финансирование будет быстрым и единогласным. Мы хотим построить европейскую промышленную и технологическую базу. Но поскольку есть сомнения в американской поддержке Европы в долгосрочной перспективе, нам необходимо мобилизовать софинансирование в размере сотен миллиардов евро. Европе пора проснуться и осознать свою стратегическую роль», - пояснил президент Франции.

Он также подчеркнул важность предоставления Украине европейских гарантий безопасности, в противном случае перевооруженная и агрессивная Россия может легко поглотить Молдову и пойти дальше на Запад.

«На наших границах находится перевооруженная и агрессивная Россия. Она проводит террористические акции, массированные кампании по дезинформации. Оставить Украину без гарантий безопасности – значит позволить России поглотить Молдову без буферной зоны и выйти к границам Румынии. Это экзистенциальная угроза для Европы», - в очередной раз напомнил Макрон.

На встрече международных лидеров в Лондоне 2 марта будут обсуждаться вопросы укрепления позиций Украины, в том числе продолжение военной поддержки, усиление экономического давления на Россию, а также достижение справедливого мира и разработка надежных гарантий безопасности для Украины.