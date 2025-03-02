Последнее обновление: 02.03.2025 14:00

Минэкономики Латвии прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 2%

Министерство экономики Латвии прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2% при условии, что существенно не ухудшится геополитическая обстановка.

Как отмечает ведомство, экономическая активность начнет восстанавливаться в 2025 году, тогда как, согласно данным центрального статистического управления, ВВП Латвии в прошлом году уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом.

По прогнозам международных организаций, ситуация в глобальной экономике в этом году улучшится, что будет способствовать росту латвийского экспорта. Ситуацию в еврозоне, в том числе в Латвии, улучшит также снижение процентных ставок, что вызовет рост потребления, развитие рынка недвижимости и строительства.

Также ожидается, что постепенно будет восстанавливаться торговля в результате увеличения внешнеторговых потоков. На розничную торговлю в будет влиять ожидаемый рост частного потребления.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование