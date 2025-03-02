Таможенные угрозы Трампа сеют хаос среди мексиканских производителей текилы

Таможенные угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Мексики причиняют головную боль руководителям культовой мексиканской текиловой отрасли. Об этом сообщает Bloomberg.

Многие покупатели начали заказывать текилу после того, как Трамп впервые отложил таможенные меры на месяц.

Теперь, когда приближается очередной дедлайн, бизнес замирает пока не станет понятным влияние тарифов.

На этой неделе Трамп посеял путаницу относительно того, какие тарифы вступят в силу и когда.

Дав ряд противоречивых ответов о своих планах по торговой политике в отношении Канады и Мексики, а также Европейского Союза, президент подтвердил в четверг, что США введут 25% тарифы против двух своих соседей 4 марта, как и планировалось, а также 10% налог на китайский импорт.

Один производитель текилы в седьмом поколении утверждает, что затяжные угрозы могут быть даже хуже, чем сами пошлины, поскольку неопределенность растет.