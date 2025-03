Китай не может достичь климатических целей

Китай продолжает использовать угольную энергетику, а опубликованные в пятницу официальные данные демонстрируют, что Пекин не выполнил в прошлом году свою главную климатическую цель – выбросы страны, напротив, несколько увеличились.

Аналитики заявили, что, исходя из данных статистического ведомства, крупнейший в мире источник выбросов парниковых газов не соответствует целям, предусмотренным Парижским соглашением по климату.

Согласно данным статистического ведомства, интенсивность выбросов углерода, в 2024 году в стране снизилась на 3,4%, однако официальная цель составляла 3,9%, сообщает AFP.

Таким образом, нет надежды, что Китай выполнит свою цель – сократить этот показатель на 18% в период с 2020 по 2025 год. Согласно данным, выбросы CO2 в прошлом году немного увеличились, хотя и в меньшей степени, чем ранее.

"На основании прошлогодних данных Китаю будет чрезвычайно сложно выполнить свое обещание снизить интенсивность выбросов углерода на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года", – сказал аналитик Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA) Лаури Мюллювирта.

"Даже при самых оптимистичных прогнозах на 2025 год интенсивность выбросов углерода Китая должна будет снизиться на 22% в период с 2026 по 2030 год, чтобы соответствовать целям Парижского соглашения", – отметил Мюллювирта.

Хотя Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, в стране также активно растет доля возобновляемой энергии.

Китай планирует достичь пика выбросов к 2030 году, а углеродной нейтральности – к 2060 году. Некоторые аналитики полагают, что из-за замедления экономического роста и стремительного развития возобновляемой энергетики пик выбросов уже мог быть достигнут. Однако, чтобы точно это установить, потребуется анализ данных за несколько лет.

"Независимо от того, пик это или плато, не видно никаких структурных условий для существенного сокращения (выбросов) в период с настоящего момента до официальной даты пика в 2030 году", – сказал аналитик Дэвид Фишман.

"До того как крупные атомные и гидроэлектростанции, запланированные на 2030 год, начнут работать, угольная энергетика продолжит медленно, но неуклонно расти", – отметил Фишман.