Последнее обновление: 28.02.2025 11:50

Минфин Беларуси перечислил очередной доход по евробондам в белорусских рублях

Минфин Беларуси сообщил об очередной выплате 28 февраля 2025 г. процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2030.

Согласно информации, общая сумма составила $18,6 млн в эквиваленте.

В соответствии с установленным порядком средства в полном объеме зачислены на отдельный счет в ОАО "АСБ Беларусбанк".

На фоне санкций белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях и перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. В сентябре 2024 года Минфин в целях расширения вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям предоставил возможность замещения евробондов на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент. Обмен предусмотрен через российский "Национальный расчетный депозитарий".

Как известно, международные рейтинговые агентства считают такое обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.

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