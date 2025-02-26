В 2024 году мировой долг вырос до рекордного уровня

В 2024 году мировой долг увеличился примерно на $7 трлн и достиг $318 трлн, что является рекордным годовым показателем и поводом для осторожности на финансовых рынках. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

Общий долг как доля валового внутреннего продукта также вырос впервые за четыре года, поскольку экономический рост замедлился.

Ожидается, что в этом году уровень заимствований останется высоким, особенно в США, Франции, Китае, Индии и Бразилии.

IIF заявил, что рост долгового бремени означает, что правительства должны "остерегаться долговых пильщиков" - так называют инвесторов, которые повышают процентные ставки, пытаясь заставить политиков ограничить бюджетный дефицит и долг.

Рост долга в 2024 году был ниже $16 трлн, добавленных в 2023 году, и IIF прогнозирует более медленные темпы общих заимствований в 2025 году ввиду неопределенности прогноза.