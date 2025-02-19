Последнее обновление: 19.02.2025 18:00

Власти Беларуси признали, что задание по экспорту в 2024 году не выполнено

В 2024 году официально поставленная задача увеличить экспорт на 7,6% к уровню 2023 года не выполнена. Это признал сегодня премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства, на котором подводились итоги социально-экономического развития Беларуси за 2024 год.

"Это единственный показатель, по которому не достигнута планка задания", - сказал Головченко в видеофрагменте, опубликованном пресс-службой правительства.

По его словам, объем экспортных поставок вырос на $1 млрд 700 млн.

Как сообщил ранее министр экономики Юрий Чеботарь, около 75% внешнего товарооборота Беларуси в 2024 году пришлось на Россию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование