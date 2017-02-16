Правительство РБ определило ключевые показатели по экспорту товаров на 2017 год

Постановлением Совмина №138 от 15.02.2017 определены ключевые показатели эффективности работы по экспорту товаров на 2017 год.

Показатели разработаны в целях достижения прогнозного параметра экспорта товаров и услуг на 2017 год – 103,8% к соответствующему периоду 2016 года.

"В качестве критерия выполнения руководителями республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома задания по диверсификации экспорта взят целевой показатель «удельный вес экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров» из расчета для каждого из органов государственного управления с учетом выполнения указанных показателей в 2016 году и темпа роста в 2017 году по сравнению с 2016 годом в размере около 5%", - говорится в сообщении правительства.

Руководителям загранучреждений Беларуси, должностным лицам, закрепленным за странами поручено обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров в процентах к аналогичному периоду 2016 года.

Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, облисполкомам и Минскому горисполкому также поручено обеспечить равномерное помесячное выполнение определенных заданий.

Выполнение показателей экспорта планируется обеспечить в том числе за счет реализации совместных с МИД планов действий министерств, концернов, облисполкомов и Мингорисполкома по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными странами.

Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство иностранных дел. Информация о выполнении показателей по экспорту товаров будет ежеквартально направляться в правительство.