ЕС одобрил мандат на торговые переговоры с США

Страны ЕС официально одобрили мандат на переговоры об урегулировании торгового конфликта с США. Соответствующее решение было принято большинством голосов в понедельник, 15 апреля, в Люксембурге. Франция, как и ожидалось, проголосовала против, Бельгия воздержалась.

Одобренный мандат позволит Еврокомиссии уже в ближайшее время начать переговоры с США об отмене пошлин на промышленные товары, а также об углублении сотрудничества в сфере регулирования в фармацевтической промышленности и других областях.

В Брюсселе надеются на то, что переговоры с США позволят Евросоюзу избежать введения американских штрафных пошлин на европейские автомобили, от которых в первую очередь пострадают германские автопроизводители. Президент США Дональд Трамп пригрозил принять такие меры в том случае, если Евросоюз заблокирует торговые переговоры.

Принятию мандата на торговые переговоры с США предшествовали многомесячные дискуссии, поскольку некоторые страны, в том числе Франция, на фоне резкой критики со стороны противников свободной торговли хотели отложить голосование по данному вопросу на период после проведения выборов в Европарламент в конце мая. В то же время другие страны, опасаясь штрафных пошлин со стороны США, не желали медлить.

Германия и Швеция боятся потери тысяч рабочих мест в автопроме в случае введения таких пошлин. США являются в настоящее время крупнейшим рынком сбыта для германских экспортеров.