Последнее обновление: 05.02.2025 17:34

Турецкие военные базы могут разместить в Сирии

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану разместить турецкие военные базы у себя в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, Аш-Шараа и Эрдоган в ходе встречи обсудили совместный оборонный пакт, который будет включать в себя создание турецких авиабаз в центральной Сирии и подготовку новой сирийской армии. По словам источников, Турция сможет использовать сирийское воздушное пространство в военных целях.

Представитель сирийской службы безопасности заявил на условиях анонимности, что обсуждаемые базы позволят Турции защищать воздушное пространство Сирии в случае любых будущих атак. Представитель региональной разведки предположил, что возможными местами для создания авиабаз могут стать военный аэропорт Пальмиры и база Т4 сирийской армии, обе расположенные в провинции Хомс.



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