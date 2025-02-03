Израиль строит форпосты в буферной зоне на границе с Сирией

Израиль начал возводить укрепленные форпосты в Сирии, несмотря на заверения о временном характере присутствия. Об этом пишет The Washington Post.

В январе израильские военные вошли в несколько сирийских деревень на Голанских высотах. Израиль объяснил свои действия необходимостью защиты северных районов страны после падения в Сирии режима бывшего президента Башара Асада и прихода к власти антиправительственных группировок во главе с "Хайат Тахрир аш-Шам". Она признана террористической во многих странах мира.

Журналисты The Washington Post проанализировали спутниковые снимки в период с 20 декабря прошлого года и по 21 января 2025-го и обнаружили десятки построек на огороженной стеной израильской базе в районе населенного пункта Джубата аль-Хасаб, передает Радио Свобода.

Несколькими километрами южнее находится еще одна израильская база, а еще южнее - расчищенный участок, который может стать площадкой для третьего военного объекта. Новые форпосты соединены грунтовыми дорогами с подконтрольной Израилю территорией на Голанских высотах, говорится в публикации.

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Помимо этого, израильские военные установили блокпосты, перекрыли дороги и открыли огонь в сторону демонстрантов, протестующим против их присутствия.

Израильская армия заявила, что действует в буферной зоне и стратегических точках временно и исключительно для защиты жителей северного Израиля. Открытие огня в ЦАХАЛ объяснили стандартными процедурами безопасности после того, как демонстрантов попросили отойти от солдат.

Также буферная зона включает плотину, снабжающую водой юг Сирии. Среди местных жителей растут подозрения, что Израиль стремится получить контроль над водными и другими ресурсами региона. Израильская армия утверждает, что не контролирует этот объект.

Вместе с тем в декабре, после падения режима Асада, к Израилю обратились жители шести друзских деревень на юге Серии. Они попросили израильские власти распространить суверенитет на их населенные пункты. Друзы опасаются преследования со стороны сирийских исламистов. Новые сирийские власти при этом обещали соблюдать права всех этнических и религиозных групп в стране.