Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в случае отказа от доллара

Страны БРИКС в случае создания своей валюты и отказа от использования во взаиморасчетах американского доллара ждут 100-процентные тарифы на ввоз товаров в Соединенные Штаты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы потребуем от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную экономику США", - написал Трамп в своем Telegram-канале.

По его словам, "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле". Любая страна, которая попытается это сделать, "должна поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой".

При этом американский президент предупредил, что не следует рассчитывать, что Вашингтон "будет просто стоять и наблюдать" за процессом.