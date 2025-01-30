Последнее обновление: 30.01.2025 16:42

ВВП еврозоны не изменился в IV квартале

ВВП еврозоны в IV квартале 2024 года, по предварительным данным, не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9%, тогда как аналитики ожидали подъема на 1%.

В III квартале ВВП еврозоны увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,9% в годовом выражении.

ВВП Германии в октябре-декабре снизился на 0,2% в поквартальном выражении, Франции - на 0,1%, Испании - вырос на 0,8%, Италии - не изменился.

Экономика Евросоюза в IV квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,1% - в годовом выражении.

Это первая оценка динамики ВВП за IV квартал из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 февраля.

В 2024 году ВВП еврозоны вырос, согласно предварительным данным, на 0,7%, ЕС - на 0,8%.

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