ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0,4%

Рост экономики еврозоны во втором квартале составил 0,4% (по сравнению с предыдущим кварталом). Об этом сообщает Евростат.

Ведомство отвечает, что инвестиции за этот период показали существенный рост. Однако торговый баланс валютного союза был отрицательным.

В годовом выражении по сравнению со вторым кварталом прошлого года рост ВВП еврозоны составил 2,1% (чуть меньше, чем в первом квартале).

Что касается отдельных стран, лучшие показатели у Мальты, Эстонии и Словакии – 1,9%, 1,4% и 1,1%, соответственно, худшие – у Франции, Греции и Италии (все по 0,2%). Экономика Германии во втором квартале прибавила 0,5%.