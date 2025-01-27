Последнее обновление: 27.01.2025 18:00

Индекс делового климата в Германии неожиданно вырос в январе

Немецкое деловое настроение неожиданно улучшилось в январе благодаря более позитивной оценке текущей экономической ситуации, как показал опрос, проведенный в понедельник. Об этом пишет Reuters.

Институт Ifo сообщил, что индекс делового климата вырос до 85,1 в январе с 84,7 в предыдущем месяце. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали показатель на уровне 84,7.

Индекс текущих условий вырос до 86,1 в январе с 85,1 в декабре, тогда как индекс ожиданий несколько снизился до 84,2 с 84,4.

"Немецкая экономика остается пессимистично настроенной", - сказал президент Ifo Клеменс Фюст.

В разрезе секторов индекс Ifo ухудшился в промышленности и строительстве, в то время как он значительно вырос в сфере услуг и остался неизменным в розничной торговле.

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