Немецкие предприниматели работают над расширением промпроизводства в стране

Правительство Германии еще только приступает к реализации обнародованной в феврале "Национальной индустриальной стратегии - 2030", а немецкие предприниматели уже вовсю работают над расширением промышленного производства в своей стране. И делают они это не по указанию из Берлина, а просто потому, что Made in Germany вновь становится выгодным.

Было время, когда промпроизводство в массовом порядке переносилось из Германии в Азию, главным образом в Китай. Эта эпоха закончилась. Говорить о массовом возвращении пока рано, однако эксперты утверждают, что сотни немецких фирм в той или иной мере на этот путь уже ступили. Среди них есть компании с громкими брендами: Adidas, BSH, Gigaset, Marklin, Rowenta, Steiff.

"Из-за автоматизации и цифровизации все меньше имеет смысла выпускать в Азии продукцию для европейского рынка", - убежден Йохен Хель, отвечающий в компании BSH Hausgerate (совместное предприятие Bosch и Siemens по выпуску бытовой техники) за глобальное производство холодильников.

Так что главная причина возвращения производства - технологическое развитие, успехи "Индустрии 4.0". Они обеспечивают столь высокий уровень взаимодействия автоматизированных производственных систем, что фактор дешевой рабочей силы теряет свое былое значение.

Тем более, что в Китае из-за значительного роста зарплат фабричный труд перестал быть дешевым. И это - вторая важная причина возврата на родину выведенных за рубеж производств. Этот процесс получил название решоринг (reshoring), отмечает "Немецкая волна".

В условиях "Индустрии 4.0" удовлетворять всевозможные спецпожелания не составит большого труда для производителя (и его роботов). Однако клиент опять-таки не захочет ждать несколько месяцев, пока товар прибудет из Китая. Его необходимо выпускать где-то поблизости. Поэтому в Германии и в целом в Евросоюзе у решоринга и ниаршоринга - большое будущее, убежден профессор Штеффен Кинкель, более 20 лет изучающий в Высшей школе техники и экономики в Карсруэ (HsKA) глобальные процессы переноса производственных мощностей.

"Производство и доставка все больше перемещаются поближе к клиенту. Если говорить о немецких клиентах, то это Европа", - отмечает профессор Кинкель. В то же время он предупреждает: из-за автоматизации и роботизации вернется лишь небольшая часть тех рабочих мест, которые когда-то "ушли" в Китай. И эти рабочие места потребуют от персонала куда более высокой квалификации.