В Беларуси помиловали еще двадцать политзаключенных

Лукашенко подписал очередной указ "о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности", сообщает его пресс-служба.
Среди помилованных - 11 женщин, 14 имеют хронические заболевания, у 10 человек есть дети, одна женщина имеет 4 детей.
Утверждается, что все они "ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном".
МВД будет контролировать их поведение после освобождения.
Фамилии освобожденных как обычно не приводятся.
Параллельно с проходящими "помилованиями" в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным делам.